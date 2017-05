sofreu agressão Colega de trabalho comete bullying com

funcionário de fast-food há dois anos Agressões verbais eram cometidas porque vítima tem deficiência

Irmã de funcionário de uma rede de fast-food de Campo Grande procurou a Polícia Civil na tarde de hoje para registrar boletim de ocorrência contra uma colega de trabalho do irmão, uma jovem de 18 anos.

O motivo é porque o atendente de 25 anos, que tem deficiência intelectual, foi agredido com socos pelo irmão da jovem de 18 anos. A violência aconteceu durante viagem de ônibus faz a linha do Terminal Morenão até o Guaicurus.

O agressor, de 20 anos, quis justificar o ato ao alegar que a irmã teria sofrido repreensão no trabalho porque justamente houve denúncia que ela cometia bullying há dois anos contra o atendente de 25 anos.

De fato houve essa denúncia, que foi feita pela irmã do atendente. Ela não aceitava mais as humilhações que o irmão vinha sofrendo.

Conforme o registro policial, o homem trabalha no restaurante há três anos e há dois vem sofrendo injúria pela colega de trabalho. A irmã da vítima disse aos investigadores que a responsável pela tortura psicológica dizia a ele: “Você é um babão, deficiente, quando fala parece que está chovendo”.

O atendente reclamou dessa situação algumas vezes para a família, o que motivou a irmã a levar o caso para a gerência do fast-food.

O soco no atendente foi dado neste sábado (20), ao final do expediente. O homem aguardava o ônibus e o agressor estava no mesmo local. Depois de passar pela catraca no veículo que faz a linha 064, a vítima foi surpreendida. O golpe atingiu o pescoço, do lado esquerdo.

A agressão parou porque outro passageiro interveio. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), na Vila Piratininga. Polícia Civil agora vai investigar as agressões.