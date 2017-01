PRIMEIRA TESTEMUNHA Ex-funcionária foi a primeira a ver Adriano após o crime Bruna contou que foi a primeira a ver a caminhonete batida no poste

Bruna Eduarda da Silva, de 26 anos, chegou há pouco na 2ª Delegacia de Polícia Civil, acompanhada de Christian Queiroz, proprietário da boate Non Stop Club, para prestar depoimento sobre o homicídio ocorrido no sábado, 31 de dezembro, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, onde o policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, de 47 anos, matou a tiros Adriano Correia, de 33.

Em conversa rápida com a imprensa, antes de ser ouvida pela delegada responsável pelo caso, Daniela Kades, testemunha contou que trabalhou por dois anos no Madalena Sushi Express e também no Sushi Express, estabelecimentos onde Adriano era dono e que, naquela noite foi a primeira pessoa a ver a caminhonete de batida no poste.

Conforme a ex-funcionária, no dia do ocorrido trabalhava de caixa na boate onde Adriano estava com mais duas pessoas. "Naquele dia eu vi o Adriano duas vezes, na entrada e na saída da boate. Ele chegou com aquele jeito espontâneo", relatou.

Pouco depois do ocorrido, Bruna saiu da boate para levar o irmão em determinado lugar, quando avistou o veículo batido no poste. "Então eu liguei para um amigo que trabalhou comigo para confirmar se a placa da caminhonete era do Adriano, e ele confirmou", pontuou.

Diante da situação, Bruna relata que a única reação foi observar. "Não tive reação. Só olhar!".