MAIS ÁGUA Chuva volta a alagar avenidas em

Campo Grande; previsão é de temporal Parte da Ernesto Geisel e Euller de Azevedo ficaram cobertas de água

Trechos das Avenidas Rachid Neder com a Euller de Azevedo e a Ernesto Geisel voltaram a ficar alagadas com a forte chuva que atingiu Campo Grande no início da tarde de hoje. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas atingiram 8,6 milímetros dentro de um período de duas horas.

Por volta das 12h30min até às 14h30min, pancadas de chuva espaçadas foram o suficiente para cobrir importantes avenidas da Capital. Fato semelhante aconteceu na quinta-feira, 8, quando árvores caíram, crateras se abriram e até pessoa foi arrastada por enxurrada.

De acordo com o Inmet, a previsão é de que o tempo continue com muita instabilidade no norte e centro de Mato Grosso do Sul. Nessas regiões existe alerta de possíveis pancadas de chuva no decorrer semana.

Campo Grande deve ter temperaturas entre 22°C e 30°C. Três Lagoas deve ter bastante calor, com máxima prevista de 36°C e mínima de 21°C. Previsão é de chuva durante a tarde.

No norte, Coxim deve registrar temperaturas entre 30°C e 33°C, com sol entre nuvens e pancadas de chuvas isoladas.

PRÓXIMOS DIAS

Para amanhã, a previsão ainda é de chuva forte, especialmente no Pantanal e noroeste do Estado.

Na quinta-feira as temperaturas estarão em declínio, aumentando novamente a partir de sábado. Porém, no norte e no nordeste de Mato Grosso do Sul anda estão previstas instabilidades no tempo climático.

Na sexta-feira o tempo permanece nublado e com chuva em praticamente todo o Estado. No sábado a nebulosidade aumenta no oeste e sudoeste com chuvas isoladas. Nas demais regiões o sol aparece timidamente entre nuvens.