Temporal Chuva causa queda de árvores e vários pontos de alagamento na Capital Carros foram arrastados pela correnteza, córrego transbordou e ruas ficaram intransitáveis

Em poucos minutos, chuva provocou vários alagamentos, quedas de árvores, transbordamento de córregos e rio em várias regiões. Corpo de Bombeiros foram acionados para várias ocorrências e equipes estão nas ruas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas atingiram 24,8 milímetros e ventos de 64 km/h.

Córrego Prosa, na avenida Fernando Corrêa da Costa, subiu de nível e transbordou. A água invadiu a pista e trecho foi interditado (vídeo no fim da reportagem). Rio Anhanduí também subiu de nível e transbordou em vários pontos, tendo causado alagamentos e atingido carros e residências.

Ainda na avenida Ernesto Geisel, houve alagamento no cruzamento com a avenida Rachid Neder, ponto crítico da Capital que sempre sofre com as chuvas.

Alagamentos foram registrados em várias regiões. No centro, canteiro central da avenida Afonso Pena foi tomado pela água. Na avenida Mato Grosso esquina com a rua Espírito Santo, carros foram arrastados pela enxurrada.

Na avenida Euler de Azevedo, bocas de lobo não aguentaram a força da água e houve alagamento em residências, além da pista, que está intransitável.

Duas árvores caíram em cima de carros, sendo uma na rua 13 de maio, esquina com a rua João Pedro de Souza, e outra na rua Marques de Pombal, no Jardim São Lourenço.

Na BR-163, motoristas também relataram alagamento, que causou transtorno no trânsito.

