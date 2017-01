ESTRAGOS Forte chuva causa alagamentos e até acidente de trânsito em Campo Grande Semáforos também foram desligados por conta da água

Moradores do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, registraram o momento em que a Travessa Pantanal, esquina com as Ruas Bueno e Rubro Negro, ficou alagada e encoberta de lama depois da forte chuva que atingiu alguns pontos da cidade no início da tarde de hoje.

O registro foi feito pela gestora pública Marta Pinho, que, indignada, enviou as fotos ao Portal Correio do Estado. Conforme a leitora, há mais de 30 dias encaminhou ofício solicitando que providências fossem tomadas, porém, até agora o caso não foi solucionado e toda vez que chove as ruas ficam intransitáveis.

ACIDENTE

Por conta da chuva, os semáforos da Avenida Ernesto Geisel, em toda a extensão até o Horto Florestal foram desligados.

Além disso, atrás do prédio da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), localizado na Avenida Afonso Pena, por causa de semáforos desligados, houve colisão entre carro e caminhonete. Ninguém se feriu gravemente.

