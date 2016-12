Estelionato Foragido é preso ao tentar aplicar golpe

em vendedor de instrumento musical Vítima anunciou produto no site OLX

Donizete de Alencar Santos, 45 anos, foi preso depois de tentar aplicar golpe em homem de 36 anos, que anunciou a venda de instrumento musical no site OLX. Flagrante de estelionato aconteceu por volta das 18h30 de ontem, na Rua Lindoia, Vila Nasser, em Campo Grande.

Vítima contou para a polícia que anunciou a venda de um teclado profissional por meio do site OLX e Donizete demonstrou interesse. Por volta do meio-dia de ontem, os dois passaram a negociar o produto pelo WhatsApp e fecharam acordo no valor de R$ 1.250.

Donizete então simulou depósito no valor combinado e apresentou à vítima suposto comprovante de pagamento. O vendedor entregou o teclado, mas somente depois constatou que o depósito aparecia no extrato bancário como bloqueado.

Desconfiado do golpe, a vítima iniciou nova conversa com o estelionatário e ofereceu outros instrumentos musicais. Os dois fecharam acordo no valor de R$ 10 mil. Autor novamente simulou o pagamento, agora por meio de dois depósitos, sendo cada um no montante de R$ 5 mil.

Pouco tempo depois de chegar de táxi no endereço para buscar os instrumentos, Donizete desconfiou de algo errado e tentou fugiu, mas foi impedido pela vítima que já havia acionado a Polícia Militar (PM).

Militares constataram que Donizete era evadido do sistema prisional e tinha passagens pelo crime de estelionato. Policiais também recuperaram o teclado que estava na casa do autor, que fica na Rua José Carlos Silveira Nantes, Jardim Colibri.