não se feriram Fogo no mato destroi duas carcaças

de caminhões em transportadora Bombeiros controlaram as chamas e trabalhadores não se feriram

O incêndio que atingiu a empresa Três Américas, no início da tarde de hoje em Campo Grande, começou em mato de terreno próximo. No momento do fogo, em torno de 20 funcionários estavam no local e eles foram retirados do pátio por precaução.

As chamas atingiram a transportada no horário do almoço, por isso muitos funcionários estavam fora de local de trabalho.

Os Bombeiros deslocaram todas as viaturas para o local, que fica na saída para Três Lagoas, e conseguiram controlar o fogo antes que ele atingisse o galpão da empresa.

Mesmo assim, as chamas destruíram duas carcaças de caminhões, uma baú e outra de uma caçamba. A parede lateral do depósito ficou chamuscada, mas segundo nota oficial da empresa não será preciso haver interdição.

"Informamos que o incêndio que começou no mato próximo à empresa Três Américas, no início da tarde, foi prontamente controlado pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido e não houve maiores danos materiais", informou.

Não foi divulgado, em dinheiro, o prejuízo causado pelo fogo. O trabalho de rescaldo dos Bombeiros durou mais de duas horas.