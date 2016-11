NEGLIGÊNCIA Ruas da Capital sem fiscalização são

"prato cheio" para transporte irregular A carga estava sendo transportada em avenida movimentada da cidade

Na tarde de ontem (23), motorista foi flagrado transportando irregularmente pedaços de tronco de árvore. O flagrante foi feito por leitor do Portal Correio do Estado na Avenida Salgado Filho, no Bairro Amambai, em Campo Grande.

Vinícius Santana, de 38 anos, que flagrou o transporte, contou que o motorista estava em uma Kombi improvisada transportando partes da árvore sem nenhum tipo de segurança. Ele afirma que o perigo é grande, colocando a vida de outras pessoas em risco.

"Se cair um pedaço de madeira na rua, pode causar um acidente enorme e até morte", afirma.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura para saber como está a fiscalização nas ruas da cidade e como funciona o procedimento para quem precisa cortar árvore.

Segundo a prefeitura, não existe fiscalização específica sobre esse tipo de transporte, e o que pode acontecer é o motorista ser flagrado por um agente de trânsito e ser multado. Em relação à orientação de quem deseja cortar uma árvore e não sabe os procedimentos exigentes, a prefeitura não se posicionou.

Confira o flagrante do momento do transporte:

