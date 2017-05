edital em processo Fiscalização a motoristas vai aumentar

com ativação de 66 radares Empresa que gerenciava sistema encerrou atividade em 5 de dezembro

Os 66 radares que existem em Campo Grande devem voltar a multar ainda neste ano. A medida faz parte da intensificação em fiscalizar motoristas na cidade.

O edital de licitação para retomada do funcionamento dos aparelhos está previsto para ser publicado no Diário Oficial do Município até o começo da segunda quinzena deste mês.

“Tivemos que refazer o edital e, por isto, ainda não foi lançado”, explicou o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno. Os equipamentos estão sem funcionar desde dezembro do ano passado.

Conforme a empresa que era responsável pelo trabalho, Perkons S/A - com sede em Pinhais (PR) - 66 radares em Campo Grande estão ligados, porém, não estão multando. O contrato para gerenciamento dos "pardais" foi encerrado no dia 5 de dezembro de 2016, porém, ficaram em funcionamento pelo menos até o dia 1° de janeiro.

No ano passado, a empresa chegou a desligar alguns radares e lombadas da cidade devido a falta de pagamento pela gestão do ex-prefeito Alcides Bernal (PP). O serviço foi retomado depois de acerto com a empresa.

ANULAÇÃO

No mês passado, a Agetran anulou as multas cobradas por radares com aferição vencida em Campo Grande. Devido ao isto, o Ministério Público Estadual (MPE) pediu à Justiça a extinção da ação que pedia o ressarcimento aos proprietários de veículos que foram cobrados indevidamente.

Conforme documento encaminhado à Justiça pela agência no dia 14 de abril, 20 autos de infração foram registrados irregularmente entre 2015 e 2016. As multas foram registradas por cinco aparelhos que estavam localizados na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, Avenida Presidente Ernesto Geisel, Avenida Dr. Gunter Hans.

MAIO AMARELO

Desde o começo do mês, a Prefeitura de Campo Grande lançou a campanha contra redução de acidentes Maio Amarelo. Contudo, no primeiro final de semana do trabalho, houve registro de mais de dois casos de motoristas dirigindo embriagados.

As colisões dentro da cidade acabaram resultando na morte de bebê de oito meses, Sérgio Augusto Barbosa Xavier Neto, e também na interrupção de energia no Centro da Capital.