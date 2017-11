FISCALIZAÇÃO Fiscais flagram 41 crianças trabalhando no Dia dos Finados e prefeitura é notificada Vistorias foram realizadas em 10 pontos de Campo Grande

Ao menos 41 crianças e adolescentes foram flagrados trabalhando na limpeza de jazigos no Dia dos Finados em Campo Grande, durante as operações de combate ao trabalho infantil coordenadas pelo Ministério do Trabalho (MTb). A prefeitura foi notificada sobre o assunto.

As fiscalizações foram feitas, na quinta-feira (2), simultaneamente, em diversos estados.

Na Capital sul-mato-grossense, dez cemitérios foram vistoriados. Em alguns casos, as crianças e adolescentes fugiram ao perceberem a aproximação dos fiscais. Eles chegaram a deixar ferramentas espalhadas pelo caminho.

O trabalho de crianças e adolescentes em cemitérios é proibido para menores de 18 anos e está tipificado na lista que define as piores formas de trabalho infantil.

Conforme informações do chefe da Seção de Inspeção do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul (SRT-MS), auditor-fiscal Kleber Pereira de Araújo e Silva, até a presença de crianças e adolescentes na parte de fora dos cemitérios é vetada.

Após os flagrantes, a Prefeitura da Capital e os administradores dos cemitérios foram notificados para tomar providências sobre as situações encontradas.