CAMPO GRANDE Fim de semana terá rock, carnaval e contação de histórias para os pequenos Alex Ruiz, Cordão Valu e Bobos da Plebe são algumas das opções

De Austin para Campo Grande, uma estrela talvez não tão conhecida pelo grande público. Alex Ruiz é um músico da cena texana, com participação em trilhas sonoras de diretores como Robert Rodriguez e Quentin Tarantino. Ele se apresenta hoje, às 21h, no Genuíno Arte e Destilaria – Rua Aporé, 97.

A voz de Alex Ruiz pode ser ouvida em obras cinematográficas como “Kill Bill 2”, “Era Uma Vez no México”, “Sin City”, “Machete”, entre outros. O músico também gravou “I Never Cared for You” com Willie Nelson, que tornou-se uma das versões favoritas do músico country. Ele também fez parcerias com Carlos Santana e até mesmo com o ator Bruce Willis.

Além de Alex, também sobem ao palco os músicos Guga Borba e Leandro Perez, que apresentam canções autorais. Os ingressos custam R$ 15 para homens e R$ 10 para mulheres.

CARNAVAL

A mais de um mês da folia, o Cordão Valu prepara o 1º Grito de Carnaval 2017. A festa acontece na quadra da Igrejinha, na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, e começa cedo no sábado, a partir das 18h. O público pode esperar as tradicionais marchinhas carnavalescas e muito samba. Para quem chegar antes das 19h, a entrada custará R$ 5. Depois, R$ 10. Tudo o que for arrecadado será destinado ao custeio da saída do bloco durante o Carnaval. O cordão realizará pré-carnavais em 28 de janeiro e 4, 11 e 18 de fevereiro.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

A Trupe Bobos da Plebe encena o espetáculo infantil “Contos de Magia Pura”, no qual mistura técnicas de contações de histórias com música, poesia e brincadeiras do universo lúdico infantil. A apresentação se inicia com uma história de Regina Machado, sobre o menino Timo, que passa por uma situação indesejada na escola: seus colegas o zombam por ele gostar de escrever poesias.

Com elenco formado pelos atores Pietro Lara e Tamara Prantl, a trupe vem realizando ações em espaços públicos de Campo Grande, seguindo o intuito dos seus criadores. Dessa vez, eles se apresentam no Sesc Morada dos Baís – Avenida Noroeste, 5140. A entrada é gratuita.

FACTORY

Com o nome do estúdio de Andy Warhol, em Nova York, a festa no Drama Bar – Avenida dos Estados – homenageia o camaleão do rock, David Bowie, que faleceu em janeiro do ano passado. A discotecagem será comandada por André Samambaia e João Paulo Bernal, e, além de muito vinil, o público poderá realizar tatuagens temáticas com Sol Ztt.