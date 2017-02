Meteorologia Fim de semana será de tempo firme

em praticamente todo Estado Não deve chover nas cidades, prevê meteorologia

A meteorologia prevê um fim de semana de calor e sem chuva em todo Mato Grosso do Sul. Neste sábado, as máximas superam os 30ºC em várias cidades, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em Campo Grande, apesar do calor atingir os 30ºC, o vento fará com que a sensação térmica seja um pouco mais agradável. No domingo a chance de chover aumenta, no entanto, fica em apenas 13%.

Em municípios de outras regiões do Estado, o fim de semana será de clima semelhante ao da Capital.