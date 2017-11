Em observação Filho de vítima de acidente continua internado, mas não corre risco de morte Mulher morreu ao ter carro atingido por caminhonete em alta velocidade

Filho da bacharel em Direito, Carolina Albuquerque Machado, 24 anos, morta em acidente de trânsito ocorrido na manhã de hoje, está internado na ala vermelha da neurologia da Santa Casa de Campo Grande, em observação e não corre risco de morte. Criança de 3anos estava no carro com a mãe quando veículo foi atingido por uma caminhonete. Condutor do veículo, de 23 anos, fugiu e ainda não foi preso.

Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, criança passou por avaliações de diversas especialidades médicas. Ele teve um ferimento na clavícula, mas não precisará de procedimento cirúrgico e está interado apenas para observação.

Acidente aconteceu durante a madrugada de hoje. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram que o rapaz de 23 anos estava visivelmente embriagado e quase atingiu outros veículos antes de acertar em cheio a lateral do carro da vítima, que voltava do aniversário do irmão.

Conforme divulgado pelo Batalhão de Trânsito de Polícia Militar, a caminhonete Nissan Frontier conduzida pelo autor trafegava a cerca de 160 quilômetros por hora na Avenida Afonso Pena.

Em razão da alta velocidade, não foi capaz de desviar do veículo Fox ocupado por Carolina e o filho de três anos. Já era mais de meia-noite e ela havia furado o sinal para acessar a Avenida Paulo Coelho Machado, no Bairro Chácara Cachoeira.

Com o impacto, o Fox foi arremessado por cerca de 110 metros. Carolina não resistiu e morreu no local. O filho dela e o irmão do condutor da caminhonete foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas sem ferimentos graves. No local, testemunhas relataram que o autor desceu da caminhonete, embriagado, falou ao celular e disse que havia sido orientado pelo pai a fugir às pressas, para que não fosse autuado em flagrante.

O irmão dele disse que ambos saíram na Frontier para passear nos Altos da Afonso Pena e encontrar amigos. Ele alegou que todos os sinais estavam verdes, mas que não tinha noção da velocidade em que estavam se deslocando.

RIGOR NA INVESTIGAÇÃO

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) emitiu nota nesta manhã informando que pedirá investigação rigorosa para apurar o acidente que resultou na morte de Carolina, bacharel em Direito.

Por meio da nota, instituição lamentou a morte da jovem e mencionou que "cobrará apuração rigorosa dos fatos, principalmente devido à fuga do autor do acidente, que não prestou socorro às vítimas. Segundo informações veiculadas pela mídia, ele estaria dirigindo em alta velocidade."