CAMPO GRANDE Filho de PM ataca policial rodoviário

federal com golpes de canivete em festa Confusão aconteceu na noite de ontem, em casa no Bairro Leblon

Confraternização entre amigos acabou de maneira violenta com mulher agredida e um dos convidados, de 46 anos, ferido a golpes de canivete. O autor do crime foi apontado como sendo rapaz, de 25 anos, filho de policial militar da reserva e a vítima é da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu na noite de ontem (29), em casa localizada na Rua Napoleão Marques de Siqueira, no Bairro Leblon, em Campo Grande.

De acordo com Boletim de Ocorrência, testemunha declarou que casal brigava, trancado no banheiro, e depois de ouvir gritos, o amigo que também participava da festa foi até cômodo. Assim que se aproximou, o agressor – filho de policial, saiu e a mulher – a qual não foi divulgado se é namorada do agressor, foi encontrada com o nariz sangrando.

No momento em amparava a vítima de violência doméstica, o PRF foi surpreendido pelo rapaz com golpes de canivete no tórax e abdômen. A vítima foi levada ao Hospital Regional em estado de saúde estável, segundo a polícia.

Equipe da Polícia Militar foi ao local, mas o autor do crime havia fugido. Pai do rapaz que é sargento da reserva disse que o filho se apresentaria a autoridades policiais hoje. A mulher que foi agredida denunciou o caso na delegacia da mulher.