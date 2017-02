INVESTIGAÇÃO Filho de empresário negociaria drogas

em posto de combustíveis Ele foi perseguido por policiais e acabou batendo no muro da PF

Jovem preso com 5,8 quilogramas de cocaína, na tarde de hoje, negociaria a droga em posto de combustíveis da Avenida Júlio de Castilhos. Ele tentou fugir de abordagem policial, mas acabou detido depois de bater em muro de proteção da guarita do prédio da Polícia Federal.

Conforme as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da PF, os agentes receberam denúncia da negociação de drogas envolvendo dois suspeitos em Fiat Freemont. Eles começaram a monitorar o local e perceberam que os jovens ficaram nervosos com a chegada de três motocicletas da Polícia Rodoviária Federal.

Os suspeitos deixaram o local assim que viram as motos e estacionaram em supermercado na Avenida Almirante Tamandaré. Outro veículo, VW Voyage, de cor prata, se aproximou e entregou mochila para os ocupantes do Freemont.

Agentes da PF acompanharam o Freemont até que eles estacionaram na Rua Jorge Nahas e começaram a mexer na mochila. Um policial se aproximou para fazer a abordagem, mas o condutor “arrancou” com o carro e tentou atropelá-lo.

Policiais tentaram conter o veículo e acertaram tiro na lateral. O condutor perdeu controle da direção, bateu no muro do prédio da PF e os dois saíram correndo do carro.

O jovem que dirigia foi preso, mas o outro envolvido conseguiu fugir. Ele já tinha sido preso anteriormente por receptação e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A polícia busca pelos outros envolvidos.