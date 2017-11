"Indignação" Filho ainda não sobre morte de Carolina; família diz que motorista solto é absurdo Decisão da Justiça causou indignação à família de jovem bacharel em Direito

O filho de apenas 3 anos de Carolina Albuquerque Machado, 24 anos, ainda não sabe sobre a morte da mãe. A família tenta se recuperar do choque que foi a perda da jovem bacharel em Direito. Hoje pela manhã, a decisão da Justiça de conceder liberdade ao estudante de Medicina João Pedro da Silva Miranda Jorge, 23 anos, apontado como o responsável pela morte da jovem, causou indignação a todos.

Para o pai de Carolina, o engenheiro civil Lázaro Barbosa Machado, 63 anos, a fiança de R$ 50 mil é algo absurdo e desproporcinal a gravidade do crime. "Se você analisar a circunstância do crime e pela situação econômica da família, que aparentemente é bem abastada, acho que R$ 50 mil beira ao ridículo", afirma.

O pai ainda questiona a rapidez com que a Justiça se posicionou no caso. "Estou sabendo que ele foi solto num preocesso relâmpago, muito estranho. Isso nós não podemos questionar, que tem que questionar é o Ministério Público, mas como pai, é evidente que estou indignado", diz.

NOTÍCIA DIFÍCIL

A família busca forças para se recuperar da dor da perda no cuidado ao filho de carolina, de 3 anos, que também ficou ferido no acidente.

O garoto ainda sente dificuldade para andar, mas passa bem, inclusive, recebeu alta do hospital ontem. Mas o que os médicos, nem os avós, conseguiram curar foi a saudade que ele sente da mãe.

"Ele tem três anos e meio, não tem muita noção, brinca um pouquinho, mas daqui a pouco já pergunta da mãe. E a gente não sabe como explicar, então diz que ela está doentinha, no hospital", conta o avô.

"FATALIDADE"

João Pedro está solto desde às 13h40 de hoje, quando deixou o Patronato Penitenciário de Campo Grande, onde esteve para a instalação da tornozeleira eletrônica. Para ganhar a liberdade, o estudante pagou fiança de pouco mais de R$ 50 mil.

Em entrevista à imprensa logo após conseguir a liberdade provisória de João Pedro, o advogado classificou o acidente como uma "fatalidade" e disse que não poderia dar detalhes sobre a dinâmica do acidente, pois o processo está em segredo de Justiça.

"João Pedro e a família dele estão todos consternados com a situação. Não quero me manifestar a cerca dos fatos, nem quanto a dinâmica e o pós-acidente, o que eu posso dizer é que o João não estava embriagado, havia o sinal verde para ele, ele passou o sinal verde e abalroou o outro veículo", explicou.

O advogado ainda argumento que "foi um acidente, uma fatalidade, com relação a velocidade, com relação a dinamica, com relação a perspectiva de como se deu o fato, isto vai ser traçado num momento oportuno, na questão pericial, com relação a outras circunstâncias, eu vou me abster em respeito ao segredo de Justiça", disse.