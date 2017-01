FÉ Peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida atrai 3 mil fiéis Imagem permanece na cidade até 22 de janeiro

Cerca de três mil pessoas participaram no sábado, 7, da peregrinação da chegada de Nossa Senhora Aparecida, em Dois Irmãos do Buriti, distante 115 quilômetros da Capital. A imagem partiu da basílica nacional e foi entregue as mãos de Dom João Gilberto, bispo de Jardim.

A peregrinação aconteceu por toda diocese da cidade, a paróquia Nossa Senhora do Rosário, sobre os cuidados do padre carismático Benedito Francisco de Oliveira.

A imagem foi recebida na entrada do município por uma multidão de fiéis e depois deslocada pela cidade em cima do caminhão de bombeiro, seguida por aproximadamente 600 carros.

Para o evento estiveram presentes pessoas de países como Bolívia, Paraguai e até de famílias vindas de Portugal.

Foram duas horas de celebração com muitas invocações a Nossa Senhora Aparecida pedindo intercessão por bênçãos, graças, muita saúde e um ano abençoado para os fiéis.

A imagem permanecerá até o dia 22 de janeiro, onde se despedirá em Palmeiras, distrito de Dois Irmãos do Buriti, com uma grande missa campal e procissão de barcos no rio Aquidauana a partir das 8h.