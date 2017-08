12ª edição Festival do Sobá começa na próxima semana com shows e exposições Dupla Guilherme e Santiago será atração de abertura do evento

A 12ª edição do Festival do Sobá será realizada entre os dias 10 e 13 de agosto, na Feira Central de Campo Grande. Programação conta com shows musicais, danças, exposições, atividades culinárias e atrações culturais, com entrada gratuita.

A tradicional festa mostra os aspectos gastronômicos da Capital e da cultura japonesa. O sobá servido em Campo Grande não é o mesmo prato do Japão, com mudança no tipo de macarrão e temperos. Prato foi trazido pelos imigrantes japoneses e era refeição dos feirantes.

Todos os dias, haverá exposições gratuitas de origami, Ikebana e artefatos japoneses e, a partir da próxima quarta-feira (9), será montada a Expo Verdes e Flores, com exposição de flores e folhagens nas dependências da feira.

Participantes também poderão conhecer pontos turísticos e paisagens da região Centro-Oeste por meio de óculos digitais 3D.

Abertura do festival será às 19h30 da próxima quinta-feira (10), com a tradicional cerimônia do saquê, apresentações japonesas e ato solene de registro da Feira Central como Patrimônio Cultural e Imaterial de Campo Grande.

A dupla sertaneja Guilherme e Santiago será a atração do primeiro dia de evento, com mega show apresentando seus maiores sucessos.

Feira Central está instalada no complexo da antiga estação ferroviária. Entrada pode ser feita pela Rua 14 de Julho ou pela explanada da estação ferroviária, no final da Avenida Calógeras.

Confira a programação completa do Festival do Sobá:

Dia 10 (quinta-feira)

19h30 – Abertura oficial do evento com presença de autoridades

Ato de registro da Feira Central como Patrimônio Cultural e Imaterial de Campo Grande

Cerimônia do saquê desejando prosperidade

20h – Show com a Guilherme e Santiago

Cozinha Show no salão de eventos

Dia 11 (sexta-feira)

19h – Apresentação de Tai chi Chuan – academia Saholin Norte de Kunf Fu e Tai chi Chuan

Cozinha show no salão de eventos

Apresenção de Karaokê: Meire Mary Okaayashi e Felipe Hidek

20h – apresentação de danças japonesas: Yassokoi Soran – Grupo Seishun

21h - Cozinha Show no salão de eventos

Dia 12 (sábado)

11h – Feira aberta para o almoço

19h – Apresentação de danças japonesas – Grupo Sakura da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande

Cozinha show

Apresentação do cantoe Helder Kohagura

20h – Apresentação do Grupo Ryu Kyu Koku Matsuri Daiko – Taiko Tambores Japoneses

Cozinha show no salão de eventos

21h – Cozinha show

Dia 13 (domingo)

11h – Feira aberta para o almoço

18h30 – Cozinha Show

Apresentação da Associação Okinawa de Campo Grande: Odori com o Grupo Ryubu

19h – Apresentação da Academia Brandão Fit e Kids Taekwondo

19h30 – Cozinha Show

Shamissen com o Grupo Okinawa Ongaku Kenkyukai

Taiko com o grupo Kariyushi Taiko e Wadaiko com o Grupo Shinsei

20h30 – Cozinha Show

Show de Encerramento com o Trio Sampri