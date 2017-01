EULER DE AZEVEDO Férias coletivas param obras de

duplicação da rodovia MS-080 Parte das obras na Euler de Azevedo já está comprometida

As obras de duplicação da MS-080, na saída para Rochedo, estão paradas pelo menos até o dia 9 deste mês. A situação, que decorre de férias coletivas dos trabalhadores, agrava a possibilidade de comprometimento do que já foi feito. No local onde será a canalização de captação de água de chuva, há desmoronamento e a tubulação está parcialmente exporta. O orçamento total do empreendimento é de R$ 14,7 milhões.

A evolução dos trabalhos, com ritmo aquém do desejado por moradores, já motiva reclamações. “Comemoramos muito quando ficamos sabendo que esta rodovia seria duplicada, mas a obra está muito enrolada”, opinou o cabeleireiro Roberto Romero, de 59 anos, que mora no Bairro José Abraão.

Outro problema diz respeito ao fluxo intenso de veículos. Com a via em obras, o risco de acidentes de trânsito se agrava.

Por meio de nota, o governo do Estado informou que os trabalhos estão parados, devido às férias coletivas dos funcionários das empresas responsáveis pelo empreendimento, a Anfer e a São Luiz. Os serviços serão retomados no dia 9. A paralisação, ainda de acordo com o governo, não afeta o cronograma das obras.

