SEU BOLSO Feijão e banana mais baratos fazem custo da cesta básica cair pelo 4º mês seguido Pesquisa do Dieese aponta que valor da cesta ficou em R$ 385,38

Queda no preço do feijão e banana ajudaram na redução do custo da cesta básica em Campo Grande em fevereiro, aponta pesquisa divulgada hoje pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Este é o quarto mês seguido que o preço da cesta registra queda. Os treze itens de alimentação que compõem a cesta alcançaram R$ 385,38, representando uma economia de R$ 7,87 em relação ao valor da cesta do mês de janeiro. Já a cesta familiar está custando R$ 1.156,14 ao trabalhador campo-grandense.

Entre os itens que tiveram redução de preço este mês destacam-se banana (- 14,96%), feijão carioquinha (-13,94%), leite (-4,81%) e carne bovina (-0,39%). O açúcar cristal também teve queda de (-1,02%) no preço nas prateleiras.

O arroz (1,35%) voltou a subir, assim como a batata (5,91%), a manteiga (5,78%) e o pãozinho

francês (1,46%). O maior aumento registrado foi no preço do tomate (7,64%). café em pó (3,91%) e óleo de soja (0,43%) mantiveram sua trajetória de alta.

SALÁRIO IDEAL

O instituto calculou ainda qual deveria ser o salário mínimo ideal para suprir as necessidades básicas de uma família de quatro pessoas no país. Conforme o Dieese, o piso de remuneração deveria ser R$ 3.658,72. Este valor é quase quatro vezes o atual salário mínimo de R$ 937.