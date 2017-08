HABITAÇÃO Famílias assinam contrato de regularização de casas em Campo Grande As moradias já eram habitadas, mas donos não tinham documentação

O contrato de regularização das casas do “Programa Lote Legal– A Conquista do Sonho” para 500 famílias de Campo Grande será assinado hoje durante evento alusivo ao aniversário de 118 anos da Capital.

As residências estão ocupadas há 20 ou 30 anos, mas os proprietários não tinham a documentação.

De acordo com o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação (Emha), Enéas Netto, a assinatura dos contratos garante segurança jurídica para as famílias. “ O município, igualmente será beneficiado, mediante a arrecadação do IPTU, além de oxigenar as finanças da Emha para que possamos lançar novos programas habitacionais”.

Uma das beneficiadas da assinatura do contrato é Maria Aldina Silva que mora no Bosque da Esperança I há 20 anos. “Para mim é uma boa, porque vou ter o que é meu de fato e de direito. Ninguém vai poder me tirar da minha casa que batalhei tanto para construir”, declarou.

TRANSPORTE PARA O EVENTO

Famílias contempladas no processo de regularização fundiária e que não têm condições para arcar com o custo do deslocamento até o local do evento terão ônibus à disposição. A partida será às 16h30min nos locais determinados a seguir:

Ônibus 1 e 2: Residencial José Teruel Filho: Rua Cecílio Arruda de Araújo com a Rua Cenira Soares Magalhães (Parcelamento José Teruel Filho).

Ônibus 3 e 4: Bosque da Esperança 1 e 2, Estrela Dalva e Montevidéu: Avenida Senhor do Bonfim com a Rua Camila (Parcelamento Jardim Estrela Dalva III – Bairro Estrela Dalva).

Ônibus 5: Jardim Itamaracá: Escola Municipal Antônio José Paniago – Rua Rômulo Cappi esquina com Rua Padre Musa Tuma – Jardim Itamaracá. (Bairro Rita Vieira).

SERVIÇO - O Programa Lote Legal será lançado às 18h de hoje no Teatro de Arena do Horto Florestal. O teatro fica na Rua Anhanduí, 294 – Bairro Amambaí. Outras informações pelo telefone: 3314-3900