CRIME EM LAVA A JATO Familiares realizam passeata em frente ao TJ um mês após crime contra adolescente Intuito é cobrar que culpados sejam punidos

Para cobrar a prisão dos envolvidos na morte do adolescente Wesner Moreira da Silva, de 17 anos, amigos e familiares realizam passeata, amanhã, na frente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS).

Conforme uma das organizadoras, Patrícia Brites, prima do jovem violentado no dia 3 de fevereiro, o ato será organizado e contará com apoio de vereador para fazer as camisetas.

No dia 17 deste mês o juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, emitiu decisão não atendendo o pedido de prisão feito pela polícia. Dois dias antes, o mesmo pedido já havia sido negado pelo juiz Marcelo Ivo de Oliveira, da 7ª Vara Criminal de Campo Grande.

DOAÇÃO

Quem quiser doar alimento ou qualquer quantia em dinheiro pode entrar em contato com a prima de Wesner pelo telefone número: (67) 9 9243-6015.

O CASO

O adolescente morreu depois de ter ficado 11 dias em recuperação na Santa Casa da Capital. Ele teve mangueira de alta pressão inserida no ânus pelo chefe e por um colega de trabalho no dia 3 de fevereiro. A morte foi causada por sangramento contínuo na altura do estômago, seguido de parada cardiorrespiratória.

Lava a jato onde aconteceu o crime foi incendiado no dia 8 de fevereiro, durante a madrugada. O dono do estabelecimento, bem como o funcionário, que era amigo de infância da vítima, seguem em local protegido por conta do risco de repressões.