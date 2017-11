MANIFESTAÇÃO E HOMENAGEM Familiares e amigos se reúnem em ato

e pedem justiça por morte de Carolina Foram distribuídas rosas em pedido por mais consciência no trânsito

Cerca de 40 pessoas compareceram na tarde de hoje no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Paulo Machado, em Campo Grande, em manifesto, onde pediram por mais concientização no trânsito e justiça pela morte da bacharel em Direito, Carolina Albuquerque, de 24 anos. Ato foi feito no local onde acidente tirou a vida da jovem.

De branco, familiares e amigos falavam com os motoristas que passavam pelo local e entregavam uma rosa, enquanto outras ficam com uma faixa, com uma foto estampada de Carolina junto a alguns dizeres.

Diversas pétalas de rosas brancas e vermelhas foram espalhadas no canteiro, onde também estava a cadeirinha que Gustavo, de três anos, usava no dia do acidente que tirou a vida da mãe.

O pai de Carolina, Lázaro Barbosa Machado, conversou com a reportagem e disse que a família clama por justiça e afirmou que realizou calculos e acredita ser impossível estudante de medicina, João Pedro da Silva Miranda Jorge, 23 anos, estar a 60 km/h com sua caminhonete, como afirmou em depoimento.

“A Carolina fez a conversão e chegou a olhar antes de passar pelo cruzamento. O cara estava tão rapido que não tempo nem dela olhar que ele estava vindo”, disse o engenheiro. As contas da velocidade não metem e a matemática depõem contra ele”.

O pai de Gustavo, filho de Carolina, disse que o menino já sabe que a mãe morreu e que ficou sabendo de forma mais sensível possível. “Ele já sabe que a mãe morreu, eu falei que ela virou uma estrelinha, mas ele ainda pergunta pela mãe todos os dias”, contou.

Equipe da Agetran acompanhava o manifesto.