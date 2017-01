CAMPO GRANDE Família procura por homem que desapareceu depois de sair de UPA Bombeiros fizeram buscas em córrego, mas homem não foi encontrado

Desaparecido desde a quinta-feira (19), família procura por Sebastião Aparecido Marques, de 47 anos, que foi visto pela última vez ao sair da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Mônica.

Hoje de manhã, Corpo de Bombeiros fez buscas pelo homem no córrego Imbirussu, onde havia suspeita que ele poderia ter caído, mas ele não foi localizado.

Conforme familiares de Marques, ele é surdo, mudo e estava sem os documentos. Homem costumava sair sozinho, mas sempre voltava para casa, no bairro Nova Campo Grande.

Segundo familiares, na madrugada de sexta-feira (20), depois de tomar soro, ele fugiu da UPA Santa Mônica sem receber alta e não foi mais visto.

Familiares percorreram possíveis rotas que o homem pode ter usado para chegar em casa, mas ele não foi encontrado. Boletim de ocorrência sobre o desaparecimento foi registrado no sábado (21).

No caminho da UPA até a casa de Marques, ponte que corta trecho do córrego Imbirussu foi levada pela correnteza em temporal que caiu na sexta e, por suspeita que o homem pudesse ter caído no córrego, bombeiros fizeram buscas.

Assessoria de imprensa da corporação informou que ele não foi localizado e, como não havia certeza de que o homem caiu no córrego, buscas foram suspensas hoje.

Marques usava uma camiseta regata cor laranja na última vez que foi visto e família pede que quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode ligar no número (67) 9 9903-2727, falar com Júselia, que é irmã do desaparecido.