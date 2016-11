DESAPARECIDO Menino de 11 anos desaparece depois de ser colocado de castigo pelos pais Menino comentou com irmão mais novo que iria para casa de amigo

Joshua Brites Dutra, de 11 anos, está desaparecido desde a manhã de hoje, em Campo Grande. Conforme o tio da criança, o cantor Isaac Dutra, de 36, uma vizinha viu quando o menino tentou abrir o portão de casa, no bairro Nova Lima, para sair com a bicicleta, mas recuou quando percebeu que a mulher estava olhando. Esta foi a última vez que a família teve notícia do menino.

Isaac contou ao Portal Correio do Estado que, ao perceber que o filho não estava indo bem na escola no último mês, decidiu castigá-lo. “O pai dele tirou o celular, o vídeo-game e colocou Joshua e o irmão mais novo, de 4 anos, de castigo, na noite de ontem”, contou Isaac, relatando que o menino é considerado uma criança obediente, alegre e estudiosa.

Para o irmão mais novo, Joshua chegou a comentar que iria fugir e iria para a casa do amigo Kauã. “A gente acredita que, como a casa do amigo é longe, no Bairro Monte Castelo, ele possa estar perdido pela rua”, comentou o tio.

Joshua cursa o 6º ano na escola municipal Ada Teixeira. A família pede que, caso alguém reconheça o menino pela rua, entre em contato pelos telefones 67 – 9.9922-4535 e 9.8408-8800.