4 ANOS Família procura criança e a encontra

atropelada embaixo de carro Veículo estava estacionado no terreno e "desceu sozinho"

Um menino, de 4 anos, foi socorrido após ser encontrado por familiares atropelado, embaixo de carro, na tarde de hoje, no Jardim Monumento, em Campo Grande. Roda do veículo estava em cima do braço da criança.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a família do menino disse que estava em casa e deram falta da criança. Ao procurarem, encontraram-o deitado, com o braço embaixo da roda do automóvel e estava desacordado.

Pai do garoto disse aos militares que possivelmente o carro, modelo Fiesta, estava estacionado em frente da residência e "desceu sozinho", atropelando o filho. Fato ainda será apurado e equipe do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito foi ao local para registrar ocorrência.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além dos Bombeiros, foram acionados e prestaram atendimento à vitima. Médico do Samu examinou o menino e disse que ele estava bem, sem lesões graves. Ele foi encaminhado para a Santa Casa. Nenhum familiar quis falar com a reportagem.