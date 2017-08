INVESTIGAÇÃO Família acredita que motorista que morreu

em acidente passou mal ao volante Rubens morreu em colisão frontal com rodotrem, na segunda-feira (21)

Polícia Civil apura acidente em que Rubens Barbosa, de 66 anos, morreu na segunda-feira (21), na BR-163, km 487, em Campo Grande. Família da vítima acredita que motorista passou mal ao volante e por isso invadiu a pista contrária e colidiu de frente com rodotrem.

Filho da vítima, Felipe Barbosa, disse à reportagem que pai estava tratando de doença respiratória, chamada bronquiectasia. Além disso, Felipe diz que Rubens 'tinha medo de estrada" e, por conta disso, não tentaria ultrapassagem perigosa.

“Acreditamos que ele passou mal. Temos fotos do velocímetro que parou a 70 km/h e estava em uma descida, e a carreta, na subida. Quem tem experiência no volante sabe que em casos assim o motorista iria 'segurar' o carro”, disse.

Conforme delegado que investiga o acidente, Geraldo Marim Barbosa, da 3ª Delegacia de Polícia, perícia identificou que motorista estava com curativos que indicavam tratamento médico recente.

Polícia ainda investiga se motorista tentou ultrapassagem em local proibido. Imagens de câmera de segurança que ficam na rodovia vão ajudar na conclusão do inquérito policial. “Estamos aguardando imagens de câmeras de segurança que teriam flagrado o momento do acidente e vamos apurar”, esclareceu Marim.

Boletim de ocorrência foi registrado como acidente de trânsito com morte provocado pela própria vítima.

DOENÇA

A doença que Rubens Barbosa tinha resulta na lesão de uma maneira irreversível dos brônquios. Por conta disso, há recorrentes infecções bacterianas e retenção de secreção.

Os portadores dessa doença, em geral, apresentam tosse com expectoração persistente e em grande quantidade, especialmente pela manhã, segundo dados técnicos.

ACIDENTE

Rubens Barbosa conduzia um Classic e por volta das 14h30 de segunda-feira (21) invadiu a pista contrária da BR-163, em trecho entre a Uniderp Agrárias e rotatória para saída de Cuiabá, e atingiu frontalmente um rodotrem.

O veículo dele foi parar no acostamento, enquanto o caminhão, que carregava algodão, tombou na pista. O Samu e a CCR MSVia enviaram viaturas, mas não foi possível salvar o motorista do carro. Já o condutor do outro veículo teve ferimentos leves.

O trecho onde ocorreu o acidente era de faixa contínua e há câmeras de segurança para auxiliar a investigação policial.