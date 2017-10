Engavetamento Falta de sinalização em cruzamento termina em batida entre seis veículos Acidente ocorreu na tarde de hoje no Jardim Seminário, na Capital

28 OUT 2017

Falta de sinalização em cruzamento de ruas do bairro Seminário acaba em batida envolvendo seis carros na tarde deste sábado, em Campo Grande. Sem testemunhas, motoristas dos veículos preferiram não informar o que ocorreu.

A batida foi ao lado da Associação Paulo Apóstolo (APA), entre as ruas Marechal Câmara e Diocese de Campo Grande.

Uma das pessoas que teve o veículo atingido pela batida foi Gabriela Leite, de 28 anos, que tinha acabado de estacionar o Fiat Palio que conduzia.

"Parei o carro, terminei de rezar o terço, faltava um mistério, quando abri a porta para sair do carro fui empurrada de volta com a força da batida", disse a encontreira que estava se preparando para descer do veículo e participar de retiro espiritual.

O comerciante Fredsom da Silva, 39 anos, disse ao Portal Correio do Estado que funcionário da empresa dele se envolveu em acidente no mesmo local há duas semanas.

"A culpa aqui não é de ninguém. A culpa é da Prefeitura que não sinaliza direito as ruas da cidade", disse o comerciante, que estava passando no local do acidente.

As duas ruas não têm placas de pare e nem semáforos. Moradoras disseram que o dia inteiro ouvem barulho de buzinas devido à falta de sinalização no cruzamento.