DIABETES Falta de estoque deixa 360 pacientes

sem insulina em Campo Grande Grupo protestou ontem em frente ao Centro de Especialidades Médicas

Sem estoque de insulina, 360 pacientes com diabetes não têm acesso à medicação específica para controlar a doença há pelo menos dois meses em Campo Grande. O grupo protestou ontem em frente ao Centro de Especialidades Médicas (CEM) e pediu agilidade da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para que o medicamento seja entregue aos doentes.

Em nota, o órgão afirmou que distribui 1 mil refis de insulina Lantus (injetável) por mês, para os 360 pacientes que solicitaram a medicação judicialmente. Porém, em novembro do ano passado - ainda na gestão do ex-prefeito Alcides Bernal (PP) -, “foi solicitado o pregão eletrônico do medicamento e ele não foi finalizado causando o desabastecimento. Ciente da necessidade, a atual administração reabriu o pregão em fevereiro deste ano e o empenho para o pagamento já foi efetuado nesta sexta-feira, dia 03”. Ainda de acordo com a Sesau, o fornecedor tem dez dias para realizar a entrega do medicamento.

Para quem aguarda pelo remédio, o tempo de espera pode levar a complicações. É o caso da jornalista Jocicleyde Pecorari, 32 anos, que usa a insulina Lantus desde 2007. “Só consegui após ação judicial. É uma medicação melhor do que a distribuída no posto. Me dá menos reação adversa e melhor qualidade de vida. Mas como fiquei alguns dias sem, cheguei a ficar internada duas semanas atrás”.

Ela vive com diabetes há 20 dias, e usa quatro refis por mês - média de um por semana. Caso fosse comprar a medicação, teria que desembolsar R$ 560 a cada 30 dias. “Todas as pessoas que buscaram a Justiça é porque não têm condições de bancar. É um remédio de alto custo, inacessível para a grande maioria que depende do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Priscila Gimenez, 35 anos, está desempregada e mesmo assim precisou comprar três refis do remédio para a filha, Juliana, de apenas 9 anos - que usa medicação desde os 2 anos de idade. “Ela não pode ficar sem. Eu entrei na Justiça porque ela usava a insulina NPH, que é distribuída no posto. Mas tinha muita reação, passava mal, não conseguiu se adaptar e não fazia mais efeito para ela, por isso mudamos para a Lantus”.

Por conta da falta do remédio na rede pública, ela precisou comprar e gastou R$ 346. “Eu consegui comprar duas vezes por R$ 100, mas o preço é R$ 140. A gente liga no CEM, vai lá, e sempre dizem que não tem, nem previsão. E não é só o remédio, agulha, insumos, está tudo em falta. Eu vou ter que entrar na Justiça de novo”, diz Priscila.

Os dois tipos mais graves de diabetes são a “1”, que é a condição crônica na qual o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, e a “2” que afeta a forma como o corpo processa o açúcar (glicose) do sangue. A médica endocrinologista, Luciana Bento, explica que o paciente com diabetes pode ter graves complicações caso não use a medicação corretamente. “O controle dos níveis de glicemia no sangue resulta em problemas diversos, desde alteração da consciência, que chamamos de coma, até cegueira e amputações nos membros inferiores. O açúcar no sangue é ácido, queima os vasos e afeta principalmente a região dos olhos e as pernas”.