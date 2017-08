118 anos Exposição de fotos sobre a história de Campo Grande terá recurso em 3D Mostra será inaugurada nesta quinta-feira (17) no prédio da Semed

Exposição de fotos que será aberta ao público nesta quinta-feira (17) vai contar a história de Campo Grande com recursos em 3D. A exibição é em comemoração aos 118 anos da cidade.

Organizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), a mostra conta com 60 fotos, sendo 20 delas com recursos que podem ser vistos por meio do aplicativo Aurasma. Esse recurso deverá ser baixado no celular de quem visitar a exposição.

Quando o visitante abre o aplicativo e foca na imagem um vídeo da paisagem atual aparece na tela do celular.

Conforme o chefe da Divisão de Tecnologia (Ditec) da Semed, Guilherme Mathias Ferrari, este trabalho demorou dois meses para ser concluído. Ele explica que os vídeos têm duração máxima de 10 segundos para garantir o carregamento rápido.

O APLICATIVO

O Aurasma foi lançado em 2011 por empresa americana e já é amplamente utilizado no setor cultural, especialmente por museus.

Através dele é feito um mapeamento de qualquer imagem, vídeo ou objeto criando o reconhecimento. Desta maneira, o aplicativo mistura o real com o virtual e gera um conteúdo interativo que surpreende o público.

HISTÓRIA

Ainda durante o evento, os professores de História, Olavo Barrios e Magali Luzio, vão falar sobre a fundação da cidade, os povos que ajudaram a colonizar e os pontos turísticos que poderão ser redescobertos pelos visitantes da mostra através das fotos e painéis.

“A ideia é trazer a memória da construção da nossa cidade e provocar uma reflexão sobre nossa evolução”, ressalta o professor Edgimar Cançanção, que coordenou a montagem da exposição. Ele explica que o material, cedido pela Arca (Arquivo Histórico Campo Grande), foi dividido em categorias, como ferrovias, arquitetura, transporte e turismo.

“É importante imprimir essa história para nossas crianças porque a foto te faz recordar, traz conceitos que muitas vezes na digital você não. É a memória dos nossos antepassados sob o olhar da fotografia”, disse.

Além das fotos, desenhos feitos por alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) também serão expostos através do projeto Varal de Charges.

SERVIÇO- A exposição poderá ser conferida no Centro de Formação para a Educação (Cefor) até o dia 28, das 7h30 às 11horas e das 13 às 17h30. A Semed fica na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.