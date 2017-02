em teste Exército mostra como é feito

e aplicado asfalto em rua da Capital Requalificação da Guia Lopes começou na segunda-feira (13)

A primeira obra de asfaltamento de via neste ano em Campo Grande pelo Exército vai servir de teste para avaliar a qualidade dos materiais e durabilidade, ao menos no curto prazo. Na segunda-feira (13), o 9º Batalhão de Engenharia de Construção iniciou o recapeamento da Rua Guia Lopes, no bairro Amambaí.

Por conta da enorme quantidade de buracos na cidade e a qualidade duvidosa de outros serviços tanto de tapa-buraco como de requalificação, a proposta de execução do trabalho pelos militares tem a promessa de ser diferenciado e com maior durabilidade.

Para tentar explicar o que vem sendo executado, os militares realizaram vídeo para ilustrar o andamento da obra. As imagens foram gravadas na quarta-feira (15) e divulgadas pelo CMO.

O material que está sendo utilizado para requalificar a Rua Guia Lopes é concreto betuminoso usinado de alta resistência ao tráfego de veículos pesados. O controle de qualidade dele é de responsabilidade do laboratório de afasto do 9º Batalhão de Engenharia de Construção.

O general do Exército e comandante do CMO, Gerson Menando de Freitas, garantiu que a obra vai demonstrar a excelência do serviço prestado. "Para nós representa uma excelente opoturnidade, ímpar mesmo, de iniciarmos um trabalho, que já nasceu forte, com a Prefeitura de Campo Grande. Vamos fazer um trabalho de grande qualidade, que não só o Exército, mas a população se orgulhe."

A Prefeitura de Campo Grande negocia com os militares para que o prazo de conclusão do contrato seja cumprido em 18 meses, ao invés dos 24 acordados. “Vamos seguir porque foi dado [R$ 2 milhões] pela gestão anterior e tentar diminuir o tempo de execução de 24 para 18 meses, pois a gente economiza. Se fizerem com qualidade e curto espaço de tempo quiçá outros convênios sejam firmados", disse o prefeito Marcos Trad (PSD), na segunda-feira (29).

O convênio tem valor global de R$ 24 milhões e compreende requalificação e drenagem das Ruas Guia Lopes, Brilhante e Marechal Deodoro, além da Avenida Bandeirantes.

VEJA VÍDEO SOBRE COMO É FEITO O ASFALTO