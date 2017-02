INFRAESTRUTURA Antes de obras, Exército fará simulação

de recapeamento de avenidas Contrato de R$ 24 milhões foi mantido pela prefeitura

Mantido convênio entre Prefeitura de Campo Grande e Exército Brasileiro, para recapeamento de vias e implantação do corredor de ônibus sudoeste, militares realizam na segunda-feira (6) simulação das intervenções, além de apresentar equipe e canteiro de obras.

Pista-escola, conforme assessoria da prefeitura, será utilizada por integrantes do 9º Grupamento Logístico do Comando Militar do Oeste (CMO). Objetivo consiste em demonstrar metodologia de trabalho a ser empregada a partir de 13 de fevereiro, quando o projeto começa a sair do papel.

Firmado em agosto do ano passado, convênio de R$ 24 milhões prevê intervenções de drenagem e recapeamento na Travessa Guia Lopes, Avenidas Bandeirantes, Brilhante e Marechal Deodoro. Ao menos R$ 1,6 milhão foram repassados aos militares para a construção do canteiro de obras.

Medidas de austeridade, solicitadas pelo prefeito Marcos Trad (PSD), incluem antecipar entrega do recapeamento em seis meses e abater eventuais descontos de fornecedores. Somente na estrutura a ser utilizada pela tropa já houve redução de R$ 200 mil, em relação ao planejamento inicial.

MOBILIDADE

Doze quilômetros integram o corredor sudoeste de transporte coletivo, que inclui recapeamento e construção de pontos de ônibus. Ele integra pacote do PAC Mobilidade, com financiamento de R$ 110 milhões pela Caixa Econômica Federal e R$ 31 milhões de contrapartida da prefeitura.

Outros dois corredores, sul e norte, possuem em seu planejamento reforma do Terminal Morenão, construção de viaduto na rotatória das avenidas Gury Marques e Interlagos, além de quatro novos terminais nos bairros Parati, Tiradentes, Cafezais e São Francisco.