Equipe do Exército Brasileiro dá apoio ao Batalhão de Choque da Polícia Militar em procedimento de vistorias na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, na manhã desta quarta-feira. A ação policial que tem como foco apreender materiais ilícitos e drogas acontece um mês após episódio de rebeliões que terminaram em mais de 100 mortes em unidades prisionais de Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Natal (RN).

Homens do Exército já atuaram em outros Estados e hoje é a primeira vez no Mato Grosso do Sul. As Forças Armadas foram autorizadas pelo Governo Federal a atuar em penitenciárias em meados do mês passado, em meio à crise carcerária. De acordo com texto do Diário Oficial da União (DOU), função será detecção de armas, aparelhos de telefonia móvel, drogas e outros materiais ilícitos ou proibidos.

No fim de janeiro, efetivo do Comando Militar do Oeste (CMO) e servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de MS (Agepen) começaram trabalho conjunto que será desenvolvido.

Conforme as informações, o Exército deve fornecer tecnologia que mantém no Estado para realizar monitoramento. A Agepen não detalhou como deve ser o procedimento de trabalho dessa parceria. A reportagem não conseguiu contato com a administração do sistema carcerário para saber se a varredura de hoje já era programada. A ação conta também com empenho de agentes penitenciários.