CORREDOR Exército conclui primeira etapa de recapeamento na Rua Guia Lopes Militares trabalham em 12,3 quilômetros do corredor sudoeste

Três das quatro pistas da Rua Guia Lopes já foram recapeadas pelo Exército em Campo Grande. A última etapa da obra na via é o asfalto na faixa que será reservada para o corredor do transporte coletivo. No cruzamento com a rua Paissandu, haverá estação de pré-embarque de ônibus.

No trecho final da Guia Lopes e início da Brilhante até o cruzamento com a Argemiro Filho estão programadas obras de drenagem. A partir de abril, quando começa o período em que chove menos, serão construídas bocas de lobo, caixas de paisagem e poços de visita. O projeto ainda contempla a reconstrução do meio-fio em todo o trajeto.

Os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos explicam que este recapeamento tem uma durabilidade de pelo menos 10 anos.

OBRAS

O recapeamento de 12,3 quilômetros do corredor sudoeste (Rua Guia Lopes, Brilhante, Bandeirantes e Gunter Hans) é feito em parceria com o Exército, com investimento previsto de R$ 24 milhões. Haverá um sistema de semaforização para garantir maior fluidez a passagem dos ônibus e a implantação de 16 estações de pré-embarque.