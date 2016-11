CAMPO GRANDE Executivo envia à Câmara projeto de isenção de imposto no transporte coletivo Prefeitura anunciou que tarifa para 2017 continuará em R$ 3,25

Para manter a tarifa do transporte coletivo em R$ 3,25 como prometido, a prefeitura de Campo Grande irá prorrogar a isenção do Imposto Sobre Serviço (ISS) para as concessionárias. O projeto de Lei que prevê a isenção foi enviado hoje pelo Executivo à Câmara Municipal.

O serviço de transporte público em Campo Grande vem sendo muito criticado pelos usuários. A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg)​ recebeu essas informações e passou, neste ano, a vistoriar as garagens das empresas de ônibus para averiguar a qualidade da manutenção dos veículos.

Soma-se a essa situação o cenário de que de 2014 até outubro deste ano o Consórcio Guaicurus ampliou sua frota em apenas dois ônibus para atender a cidade. A estrutura que presta o serviço na Capital é formada por 595 veículos para fazer o transporte de cerca de 230 mil pessoas. O reflexo é superlotação em dezenas de linhas.

O consórcio é formado pelas viações Campo Grande, Cidade Morena, São Francisco e Jaguar Transporte Urbano.