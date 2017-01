CAMPO GRANDE Ex-presidiário ameaça matar a mãe

e é baleado ao tentar agredir PM Rapaz, que já praticou homicídio, está internado em estado grave

Ex-presidiário, de 24 anos, foi baleado no abdômen pela Polícia Militar depois de ameaçar matar a própria mãe e tentar agredir os agentes da PM. Caso aconteceu por volta das 18h de ontem, em residência na Rua dos Vigilantes, na Vila Nhá-Nhá, em Campo Grande.

De acordo com informações de equipe do 10º Batalhão da PM, Pelotão do Jóquei Clube, os militares foram acionados pela mãe do rapaz. Na ocasião, a mulher disse que o filho ameaçava matá-la.

Policiais foram até o local, momento em que se depararam com o ex-presidiário alterado. Além de ofender e ameaçar matar a mãe, ele dizia que não tinha medo da polícia e que também mataria os militares.

O rapaz, que a todo instante segurava um espeto, arremessou dois projéteis contra a equipe para tentar intimidá-la e dizia que a mãe havia escondido suas armas, porém, a mulher desmentiu o filho e informou que na casa não havia arma de fogo.

Ainda conforme a PM, equipe tentou acalmar o ex-presidiário, mas sem sucesso. O jovem então entrou na casa, momento em que trocou o espeto por uma faca e foi em direção a um dos policiais, que percebendo que seria atacado, revidou com disparo no abdômen do rapaz.

O ex-presidiário, que já cumpriu pena por crime de homicídio, foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, onde foi submetido a procedimento cirúrgico chamado de laparoscopia. Ele teve lesões no estômago, no fígado e seu estado de saúde é considerado grave.