JOGO DO BEM Ex-jogador Cafu treina no autódromo da Capital e participa de jogo beneficente Pentacampeão e amigos jogarão partida contra time de Campo Grande

Capitão do penta, o ex-jogador Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, chegou hoje em Campo Grande, e participou de treino no Autódromo Internacional da Capital. Amanhã, ele participa do “Jogo do Bem”, partida de futebol que reúne artistas e ex-jogadores em prol de causa beneficente.

Apaixonado por motociclismo, o pentacampeão mundial já fez curso de pilotagem no Autódromo de Interlagos com o ex-piloto da MotoGP Alex Barros e testou a pista da Capital.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, o craque fez questão de dar uma volta no circuito. Terra busca colocar o autódromo da Capital novamente no calendário de grandes eventos esportivos.

JOGO DO BEM

Cafu e diversos atletas que fizeram história no futebol brasileiro participam amanhã da 11ª edição do Jogo do Bem, promovido pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Fundação Cafu.

Evento deve começar às 10h, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. Ingresso é um quilo de alimento não perecível para arquibancada e R$ 50 para cadeiras. Serão disponibilizadas cinco mil entradas, entre cadeiras e arquibancadas.

Público poderá acompanhar a partida entre os Amigos do Cafu contra os Amigos de Campo Grande.

No time do pentacampeão estão confirmadas as presenças dos ex-jogadores Denilson, Amaral, Marcos Assunção, Fábio Baiano, ex-goleiro do Palmeiras – Sérgio, ex-goleiro do Corinthians – Paulo Sérgio, ex-jogador do São Paulo – Fabiano, Xuxa do UFC e o rapper Dexter.

Alimento arrecadado será doado às fmílias carentes da Capital, por meio da Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que irá organizar produtos em cestas básicas para a distribuição.

Além do jogo, o evento terá ainda uma feijoada no Âncora Hotel com todos os jogadores. A Feijoada do Bem será realizada a partir das 12h30. O ingresso, com bebida inclusa, custa R$ 150,00.

PROGRAMAÇÃO

7h30: 1º Jogo preliminar: Grêmio Santo Antônio x Fraternidade Despertar

8h30: 2º Jogo preliminar (feminino): Comercial x União Moreninhas

10 h: Jogo do Bem: Amigos do Cafu x Amigos de Campo Grande

12h30: Feijoada do Bem no Âncora Hotel – que está localizado na Avenida Gury Marques, 8371 – Jardim Santa Felicidade.