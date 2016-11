SAÚDE Ex-governador de MS, Marcelo Miranda está internado para tratar infecção nos rins Depois de ficar 7 dias na UTI, ele segue em observação

Internado desde o dia 20 de novembro, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para cuidar de infecção nos rins, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, completa amanhã 78 anos sem previsão de alta.

Ao Portal Correio do Estado, Paulo Henrique Cançado Soares, de 50 anos, filho de Miranda, que atualmente ocupa cadeira na Câmara dos Vereadores de Paranaíba, contou que o pai passou sete dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado crítico.

Há cinco meses em tratamento de hemodiálise, Miranda já passou por três infecções. “Esta é a terceira [infecção], depois que começou a fazer hemodiálise. Como ele perdeu muito peso, precisou ser internado”, explicou o vereador que segue amanhã de manhã para capital paulista para ver o pai.

“Não temos pressa para que meu pai receba alta, precisamos descobrir se ele tem alguma outra coisa além da infecção”, pontuou o vereador ao reforçar que, “apesar da alta da UTI, continua em observação”.

HISTÓRICO

Marcelo Miranda foi prefeito de Campo Grande em 1976 e, em 1979 foi o segundo governador do Estado, cargo que ocupou novamente no período de 1987 a 1991. Em 1982 foi eleito senador.

O último cargo público exercido por Miranda foi superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado, no período entre 2003 e 2012.