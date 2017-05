NASCER BEM Evento tem palestras para empresários que querem abrir ou aprimorar os negócios São cinco debates que acontecerão na sede do Sebrae, em Campo Grande

O Sebrae realiza na próxima semana em Campo Grande o ciclo de palestras do projeto “Nascer Bem”, que oferece soluções para empresários e potenciais empreendedores que pretendem abrir ou aprimorar seus empreendimentos. São cinco palestras que acontecerão na sede do Sebrae, localizada na Avenida Mato Grosso, 1661 – Centro.

Nos dias 16 e 17, terça e quarta-feira, a partir das 18h30, ocorre o curso “Visualizando meu negócio no papel”, que ensina os participantes a estruturar suas ideias e transformá-las em um Modelo de Negócios.

Ainda na quarta-feira, às 14 horas, acontece a solução “Como escolher seu ponto comercial”, que vai reunir todas as informações necessárias para a análise correta no momento de escolher o local do empreendimento.

Já no dia 18, quinta-feira, a palestra “Quero abrir uma franquia” começa às 14 horas. Nela, os participantes aprenderão os aspectos legais e formais de atuar como franqueado, além de compreender o que é e como funciona um Sistema de Franquia Empresarial, destacando a Lei 8.955/94 e as boas práticas do franqueador.

Mais informações podem ser obtidas no telefone 0800 570 0800.