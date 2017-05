OPORTUNIDADE Evento oferece vagas de emprego e minicursos gratuitos em Campo Grande Feira será realizada no sábado, na Uniderp, com entrada gratuita

Evento disponibilizará vagas de emprego e 15 minicursos de qualificação gratuitos neste sábado (27), na universidade Uniderp, das 9h às 14h30, em Campo Grande.

No evento, intitulado Uniderp Conecta, interessados poderão conferir as vagas disponíveis e realizar o cadastramento de currículos com empresas de recrutamento, além de participar dos minicursos.

Serão oferecidas 15 opções de capacitação, ministradas por professores e coordenadores nas áreas de recursos humanos, oratória, direito, contabilidade, marketing, estética, moda, entre outros. Também haverá palestra gravada com o historiador Leandro Karnal sobre os desafios atuais do mercado.

Vagas são limitadas e inscrições deverão ser feitas na portaria do evento.

Das 10h às 12h serão ministrados os cursos de reforma trabalhista, dicas de maquiagem, dicas de vestuário, oficina rádio comunitária, estratégias pra vencer a ansiedade em apresentações em público, oratória, contabilidade para não contadores e empresário MEI, língua portuguesa: da oralidade à escrita, marketing pessoal e de relacionamento.

Das 13h às 14h30, cursos oferecidos serão os de cuidados diários faciais, desenho de moda, fisioterapia: entendendo o processo de reabilitação, rotinas de departamento pessoal, e Educação à Distância sem fronteiras.

Uniderp está localizada na avenida Ceará, 333, bairro Miguel Couto. Informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3348-8177, 3348-8332 e 3348-8269.