GASTRONOMIA Evento em comemoração ao aniversário da Capital terá 37 pratos com desconto Circuito gastronômico será realizado entre os dias 10 a 12 de agosto

Circuito Gastronômico será realizado entre os dias 10 a 12 de agosto na Avenida Bom Pastor em Campo Grande. Durante esse período, 21 estabelecimentos vão oferecer 37 pratos com desconto. O evento faz parte das comemorações dos 118 anos da cidade.

A abertura oficial do circuito será realizada, a partir das 19 horas, do dia 10 de agosto na Praça do Peixe, com a apresentação do cantor André Santinni e do sanfoneiro Roberto Rech Júnior.

O evento é organizado pela Associação dos Empresários da Avenida Bom Pastor (Assempave) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc).

SERVIÇO: Circuito Gastronômico será realizado nos dias 10,11 e 12 de agosto na Avenida Bom Pastor. A lista dos estabelecimentos que integram o evento pode ser conferida clicando aqui.