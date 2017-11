ESPECIALISTAS Evento debate segurança pública

e cultura de paz no Estado Fórum será realizado no auditório da OAB/MS, em Campo Grande

O 1º Fórum Estadual de Segurança Pública será realizado amanhã no auditório da OAB/MS, em Campo Grande. A ideia é discutir propostas e alternativas que desenvolvam a cultura de paz no Estado.

O evento terá participação do Capitão da Gendermaria Nacional Francesa, Felipe Joaquim e do presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cassio Thyone Almeida de Rosa.

O Fórum foi organizado por representantes da Associação dos Oficiais Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul (AOFMS).

Serviço - 1º Fórum Estadual de Segurança Pública

Data: 23 de novembro - 13h30

Local: Auditório da OAB/MS – Av. Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.