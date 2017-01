LEILÃO DO BEM Evento beneficente arrecada mais

de R$ 832 mil para Hospital do Câncer Criadores de gado fizeram leilão para 600 convidados, ontem

Evento promovido para auxiliar o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, conseguiu arrecadar R$ 832.780,00. O Leilão do Bem foi realizado ontem e houve transmissão pela tv, do Canal do Boi.

Criadores de gado Senepol e cavalos Quarto de Milha realizaram o evento e promoveram leilão de 40 animais de alto padrão, todos doados ao hospital. Os participantes também fizeram doações espontâneas e houve o arremate de duas prendas, um quadro e uma santa.

Os criatórios Fazenda Gruta Azul, Senepol+, Senepol Luar, Goud Senepol e ABCB Senepol organizaram o leilão no espaço Golden Class, na Capital, para 600 convidados. Ao todo, foram leiloados 15 cavalos Quarto de Milha e 25 novilhas Senepol-PO.

O dinheiro arrecadado servirá para o custeio do Hospital do Câncer, que tem 61 leitos, sendo 20 deles de UTI, e realiza atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no tratamento oncológico.

"O evento teve fechamento com a dupla sertaneja Jads e Jadson, que fizeram uma bela apresentação. Um verdadeiro show de solidariedade cujo resultado beneficiará milhares de pacientes atendidos pela instituição", informou nota da unidade hospitalar.