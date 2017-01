12 VÍTIMAS Estuprador em série escolhia vítimas sozinhas em ponto de ônibus na Capital Soropositivo, o suspeito confessa apenas um dos crimes contra mulheres

Rafael de Souza Leite, de 25 anos, foi preso na última terça-feira (24), depois de cometer estupro contra uma mulher no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Ele foi identificado como suspeito de cometer ao menos 12 estupros, sendo que em 5 dos casos, ele foi reconhecido como autor. Rafael, que é soropositivo, escolhia vítimas mais vulneráveis, sendo os principais alvos mulheres sozinhas em ponto de ônibus.

Conforme a plantonista da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Maíra Pacheco Machado, o rapaz estava sendo investigado pelos crimes desde 2015.

“Juntamos ocorrências desde 2015, onde as vítimas descreveram o modo de agir do criminoso e suas características. Na última segunda-feira (23) uma mulher foi estuprada enquanto esperava o ônibus do transporte coletivo e nos procurou. No local onde ocorreu o crime, juntamos indícios e conseguimos identificá-lo”, relatou a delegada.

Uma das investigadoras da unidade responsável pelo caso, Wanuza Macedo, pontuou que o suspeito usava facas, pedaço de vidro ou simulava estar armado para render as mulheres.

“Ele esperava o momento certo de agir e as principais vítimas eram jovens entre 18 e 25 anos sozinhas em ponto de ônibus. O Rafael esperava não ter movimento nas ruas e agia.” Por não ter residência fixa, houve dificuldade em conseguir localizá-lo.

Com passagens criminais por roubo e violência doméstica, Rafael era casado e estava separado da companheira desde novembro do ano passado. Um dos pontos principais, que chamou atenção nas investigações, foi o fato do suspeito perturbar a ex-mulher, forçando ela a mudar de endereço três vezes. Nos três endereços diferentes que a mulher morou, houve relatos de estupro nas proximidades.

“Ele perturbava a tranquilidade da ex, com quem tem um filho de 2 anos, e na região, como no Bairro Los Angeles, Ramez Tebet e Aero Rancho, tivemos casos de estupro com as mesma características do autor, onde se encaixa com a descrição do Rafael”, disse outra delegada da Deam, Priscilla Anuda.

Cinco mulheres já reconheceram o suspeito como autor do crime e as sete demais serão procuradas para fazer o reconhecimento. “Daí a importância da divulgação, pois ainda temos vítimas em que ele [Rafael] pode ser o responsável, além da possibilidade de haver outras mulheres que não procuraram a delegacia. Nós da Deam damos todo o suporte para essas mulheres e pedimos que nos procurem”, relatou Anuda.

Objetos roubados eram trocados por drogas. Rafael confessou apenas o crime praticado na última segunda-feira (23), que resultou na prisão do suspeito. Questionado sobre as outras quatro mulheres que o reconheceram, ele disse que não há provas que o incriminam e afirmou que não foi estupro e sim “um ato parcialmente concedido pela vítima”.