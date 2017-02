SOCORRIDA Estudante sofre profundas mordidas

em ataque de pit bull na Capital Jovem , de 19 anos, esperava ônibus quando foi atacada pelo cão

Furioso, cão da raça pit bull atacou estudante por volta das 19h de ontem (22), na Rua Luiz Charbel, no Jardim Mansur, em Campo Grande. Millena Santos da Silva, de 19 anos, sofreu profundas mordidas nas costas e corte no rosto quando esperava ônibus para ir à escola. O animal foi contido depois que policial militar do Batalhão de Choque que estava de folga interferiu na situação.

Em entrevista à reportagem, a jovem contou que estava em ponto esperando por transporte coletivo no momento em que foi surpreendida pelo animal. “Moro na rua de trás e estava indo para a escola. Não deu nem tempo de ver o cachorro chegar. Ele me derrubou no chão e começou a me morder. Foi assustador”, declarou.

Depois de ouvir gritos de socorro, policial militar saiu da casa onde mora, nas proximidades, e viu o desespero da estudante. Ele interferiu no ataque e chegou a lutar com o pit bull que acabou recolhido para o imóvel onde é criado.

Millena foi encaminhada por bombeiros para a Santa Casa e precisou levar entre quatro a seis pontos em cada um dos quatro ferimentos que sofreu nas costas. A jovem levou, ainda, um ponto em mordida que sofreu no rosto.

DENÚNCIA

Boletim de ocorrência por omissão de cautela na guarda ou condução de animais foi registrado contra o dono do pit bull, de 20 anos, e que reside em frente ao ponto de ônibus onde o ataque aconteceu. O rapaz alegou que recém havia chegado no imóvel e colocado o cão em cercado para que pudesse abrir o portão e guardar o carro, mas que, sem saber como, o cachorro saiu e fugiu para o lado da rua.

Na manhã de hoje, Millena ainda estava em estado de choque. “Nunca imaginamos que vai acontecer com a gente, até acontecer. Foi difícil até para dormir hoje. Tenho três cães e acredito que o comportamento do animal depende da forma que é tratado. Nesse caso, o dono disse que foi criado com criança. Não sei a razão pela qual me atacou. Eu sempre passava em frente à casa para pegar ônibus, mas nunca provoquei o animal. Não vou deixar de gostar de cães. Só tomar mais cuidado”, argumentou.

Millena está desempregada e gastos com a recuperação estão sendo pagos pelo dono do pit bull, que prestou esclarecimentos à polícia e deve responder pela ato do animal em liberdade.