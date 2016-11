CAMPO GRANDE Estudante de enfermagem é levada

como refém em roubo de carro Dois assaltantes participaram do crime e nenhum deles foi identificado

Estudante de enfermagem foi levada como refém por assaltantes, no fim da noite de ontem, na Rua Enzo Ciantelli, no Bairro Universitário, em Campo Grande. O alvo dos criminosos era o carro Fiesta que a vítima dirigia.

Conforme registro policial, a estudante, de 27 anos, chegava na casa onde mora, por volta das 23h, no momento em que surgiram dois homens e um deles estava armado com revólver. Sob ameaças, a vítima foi obrigada a permanecer no automóvel e os criminosos entraram, seguindo ao bairro Noroeste, onde foi abandonada.

Os ladrões fugiram levando o carro, telefone celular, cartões e documentos. Nenhum suspeito foi identificado e o caso registrado na delegacia plantonista da Vila Piratininga para ser investigado.