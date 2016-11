HOJE Estratégia de segurança para fim

do ano é apresentada na Capital Está previsto reforço policial para garantir tranquilidade às compras

Plano de policiamento de fim de ano, em Campo Grande, é apresentado pela Polícia Militar a partir das 9h de hoje, na Associação dos Notários e Registradores.

Conforme a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a estratégia é reforçar o policiamento com foco na redução dos índices de crimes. Para isso, estão previstas rondas ostensivas, ações educativas e preventivas. Serão empenhadas bicicletas, motos, viaturas duas e quatro rodas e policiamento montado.

O reforço abrangerá toda a área central, regiões de shoppings, centros comerciais, Feira Central e feiras livres, rede bancária e lotéricas, bares, restaurantes, lanchonetes e padarias e bairros da periferia da cidade. Estão no itinerário principais avenidas de bairros como: Júlio de Castilho, Manoel da Costa Lima, Raquel de Queiroz, Marquês de Pombal e Bom Pastor.

Os locais foram estrategicamente escolhidos em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias da cidade por conta do 13º salário e festividades natalinas, segundo a polícia.