ETERNIZADO Estátua de bronze instalada na Afonso Pena vai homenagear poeta Manoel de Barros Artista de Campo Grande vai construir obra de 1,38 metro de altura

Estátua de bronze do poeta Manoel de Barros será instalada em março, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Rui Barbosa e 13 de maio. Encomendada pelo Governo de Mato Grosso do Sul ao artista plástico Ique Woitschach a ação visa homenagear os cem anos do escritor, que seriam completados hoje caso estivesse vivo.

Para Reinaldo Azambuja (PSDB), o monumento de Manoel de Barros vai imortalizar o poeta. Idealizador do projeto, o artista plástico, que nasceu em Campo Grande, mostrou, nesta tarde, uma miniatura da estátua que servirá de base para a construção da escultura em tamanho real, que deve pesar cerca de 230 quilos de bronze, com aproximadamente 1,38m de altura por 0,42cm de largura.

“Para fazer a escultura estudei durante muito tempo o movimento, a forma e fisionomia do Manoel. Essa obra vai oferecer a população a oportunidade de aproximação com o poeta”, disse Ique. “É também um prêmio para mim, e é meu primeiro trabalho de volta a Campo Grande”, revelou.