HABITAÇÃO Estado terá subsídio de até R$ 6 mil

para compra da casa própria Medida pretende beneficiar 2,4 mil famílias até o próximo ano

Convênio com a Caixa Econômica Federal possibilitará, a partir de hoje, compra da casa própria com subsídio do Estado de Mato Grosso do Sul. Este será complemento ao financiamento federal de unidades habitacionais destinadas a população de baixa renda.

Portaria da Agência de Habitação Popular (Agehab), publicada no Diário Oficial, limita benefício as famílias com renda mensal bruta de R$ 2.350 e cadastro no sistema da autarquia. Imóveis do Minha Casa, Minha Vida, em municípios acima de 50 mil habitantes, estão aptos a receber o subsídio.

Acordo a ser assinado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), às 11h, com o diretor nacional de Habitação da Caixa, Paulo Antunes, estima investimento de R$ 14 milhões até o próximo ano. Complemento ao financiamento, que utiliza saldo do FGTS, varia entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil.

Medida, conforme o governo estadual, pretende beneficiar 2,4 mil famílias nos municípios de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Nova Andradina, Sidrolândia e Naviraí.

Valor limite do imóvel chega a R$ 115 mil na Capital. Mais informações podem ser obtidas no site da Agehab.