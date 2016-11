DIVERSIDADE Estado confirma patrocínio para

parada LGBT em Campo Grande Fundação de Cultura destinou R$ 60 mil para realização do evento

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul divulgou que vai apoiar com R$ 60 mil a realização da XV Parada Cidadania LGBT e Show da Diversidade, que acontece neste sábado (26). O evento será em Campo Grande, com início às 8h na Praça Ary Coelho, no Centro, com ações educativas e sociais. A concentração para a festa começa às 16h.

Os recursos foram liberados a partir da fonte de despesa do fomento à cultura e o convênio foi firmado com a Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul. O termo foi assinado na segunda-feira (21) e publicado no Diário Oficial do Estado na terça-feira (22).

A parada vai acontecer na Avenida Afonso Pena, entre as ruas 14 de Julho e Padre João Crippa, no Centro da Capital. A via ficará interditada durante o período da parada. Os trios elétricos sairão às 16h30 e haverá shows entre 18h30 e 22h. A festa oficial acontecerá às 23h59 na boate SIS Lounge.

"Para construir uma sociedade avançada, temos que nos atentar à questão da diversidade humana, é preciso respeitar as diferenças", disse o secretário de Estado de Cultura, Athayde Nery, sobre o apoio para a parada.

A associação que organiza o ato precisa fazer prestação de contas do uso do dinheiro público e apresentar na fundação entre 1º e 30 de janeiro de 2017.

“Muito mais do que festa, o encontro serve para dar visibilidade ao movimento, garantindo nosso respeito como cidadãos”, explicou Cris Stefany, uma das idealizadoras da parada e coordenadora de Políticas Públicas LGBT na Prefeitura de Campo Grande.

PROGRAMAÇÃO

Fonte: Governo do Estado

​